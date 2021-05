Governo do Estado autoriza ampliação do horário e público no comércio

A partir de segunda-feira (24) haverá ampliação da capacidade de funcionamento, com autorização para os estabelecimentos receberem até 40% dos clientes. Já no dia 1º junho, haverá uma nova fase onde será ampliado o horário de funcionamento até 22h e com 60% de ocupação dos estabelecimentos.

O governo estadual prorrogou nesta quarta-feira (19) a atual fase de transição do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena de covid-19 até o dia 31 em todo o estado, incluindo a região de Mogi Guaçu.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, a prorrogação da fase de transição foi possível porque há uma estabilidade na última semana de casos e internações. “O modelo vigente permite o funcionamento de todos os setores até 21h, com toque de recolher das 21h às 5h. Agora vamos manter esse modelo de atividades até o fim de maio, com expansão de funcionamento em junho”, disse ela.



REGRAS DA FASE DE TRANSIÇÃO A PARTIR DE 24 DE MAIO

– Horário de funcionamento das 6h às 21h;

– Comércio e restaurantes com capacidade de até 40%;

– Toque de recolher das 21h às 5h.



A PARTIR DE 1º DE JUNHO

– Horário de funcionamento ampliado das 6h às 22h;

– Comércio e restaurantes com capacidade de até 60% e não mais 40%;

– Toque de recolher das 22h às 5h.