Governo do Estado atualiza dados sobre o coronavírus

O Governo do Estado, em conjunto com a Central de Vigilância Epidemiológica “Professor Alexandre Vranjac”, atualizou nesta quarta-feira, dia 5, os dados sobre o coronavírus no estado de São Paulo.

No total, existem quatro casos descartados, 21 casos excluídos e sete casos suspeitos. Destes sete casos, quatro pertencem ao município de São Paulo, dois são de Paulínia e um é de Americana. Não existe nenhuma ocorrência em Mogi Guaçu.

De acordo com o relatório disponibilizado pelo Governo do Estado, o coronavírus foi isolado e identificado pela primeira vez em 7 de janeiro deste ano, mas está em circulação na China desde dezembro de 2019.

Mundialmente, existem 14.557 casos confirmados, sendo estes 14.411 na China, país de origem da doença, e 146 em outros países. No continente americano, 12 casos foram confirmados, mas nenhum no Brasil.

Qualquer caso suspeito da doença deve ser imediatamente notificado ao Ministério da Saúde (MS), que tomará as medidas necessárias para a proteção da população e do infectado. A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu tem tomado todas as medidas propostas pelo MS e repassou as instruções a seus funcionários.

O coronavírus apresenta sintomas de febre, tosse, dificuldade em respirar e falta de ar. Em casos mais graves, há registro de pneumonia, insuficiência renal e síndrome respiratória aguda grave.