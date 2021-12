Governador anuncia R$ 50 milhões de investimentos para Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu na tarde desta sexta-feira, 3 de dezembro, o governador em exercício Rodrigo Garcia no Teatro Tupec do Centro Cultural, quando foram anunciados R$ 50 milhões para o município.O evento foi acompanhado pelo vice-prefeito major Marcos Tuckumantel, por políticos de toda a região e de quatro deputados: Barros Munhoz(estadual), Edmir Chedid (estadual), Arnaldo Jardim (federal) e Vanderlei Macris (federal). Também estiveram no município os secretáriosde Estado João Octaviano, de Logística e Transportes e Flávio Âmary, de Habitação.

“Se governa trabalhando muito, ouvindo as pessoas e tomando as decisões.Se hoje estamos anunciando esse investimento de R$ 50 milhões é porque tomamos as decisões certas. Não é fácil administrar sozinho, tem que ter equipe e planejamento. Aproveito essa visita a Mogi Guaçu para renovar nosso compromisso com a cidade”, comentou o governador em exercício Rodrigo Garcia.

Os investimentos em recuperação e melhorias rodoviárias somam os valores mais expressivos e estão sob responsabilidade da Secretaria de Logística e Transportes pelo programa Novas Estradas Vicinais. O governador em exercício autorizou três ordens de serviços. A estrada MGG-999 vaireceber nova pavimentação em trecho de 7,7 quilômetros entre o distrito de Martinho Prado Júnior e o Bairro do Caju num valor de R$19.905.410,23.

Já a estrada MGG 010, que dá acesso ao bairro da Roseira, receberá investimento de R$ 7.161.884,07 para recuperação de um trecho de 9,4 km. E outro trecho de 4,3 km da estrada MGG 010 (Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo) terá obras estimadas em R$ 3.217.122,03.

Rodrigo Garcia também confirmou investimentos sob supervisão da Secretaria de Habitação e autorizou a primeira fase de obras de 31 casas no loteamento Jardim Araucária com R$ 556 mil para urbanização doslotes, pavimentação e redes de água e esgoto. O Governo de São Paulo também destinou verbas para recapeamento de asfalto (R$ 10 milhões); instalação de iluminação pública LED (R$ 1 milhão); reforma da Praça da Capela (R$ 1,5 milhão); aquisição de um triturador de galhos (R$ 300mil); e obras do programa Nossa Rua (R$ 2,5 milhões) em vias sem asfalto.

Garcia também autorizou a instalação de um Centro de Longevidade Ativa em Mogi Guaçu, por meio de convênio com a Prefeitura, que ficará responsável pela indicação de terreno e contratação da obra. O investimento estadual é previsto em R$ 850 mil.

“São R$ 50 milhões anunciados aqui, em um único dia. Montante que equivale a 10% do orçamento anual de Mogi Guaçu. Uma conquista históricae sem precedentes em nossa cidade”, comemorou o prefeito Rodrigo Falsetti, que, durante o evento, agradeceu o Governo do Estado e tambémos deputados presentes pelo empenho em ajudar Mogi Guaçu. “Esses investimentos são fruto do bom relacionamento com o Governo do Estado e com lideranças importantes de São Paulo, construído desde o início desta Administração”, ressaltou.