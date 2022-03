Gerentes do tráfico são presos por Policiais Civis de Mogi Guaçu

Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Mogi Guaçu prendeu dois gerentes do tráfico de drogas que agiam na Zona Leste de Mogi Mirim, no final da tarde de sexta-feira (11). A operação, comandada pelo delegado Alexandre Henrique Leme Silva, titular da Dise, teve como objetivo, desarticular o esquema do narcotráfico naquela região da cidade.

De posse de dois mandados de prisão, os investigadores desta delegacia especializada cumpriram a missão e detiveram os suspeitos buscados. Segundo o delegado, a prisão dos dois gerentes é um duro golpe para o narcotráfico na Zona Leste, pois compromete o esquema de compra e distribuição dos entorpecentes para as “biqueiras”.

Além das prisões, os investigadores também apreenderam mais de R$ 1,4 mil em dinheiro, além de celulares que estavam em posse dos suspeitos.

Alexandre Silva também fez questão de agradecer a cooperação da GCM 9Guarda Civil Municipal) de Mogi Mirim, na ajuda da captura de um dos gerentes do tráfico da Zona Leste. Os detidos foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde permaneceram presos à disposição da Justiça.