Geração de Ouro/MC Tintas lidera Sessentão

Após a segunda rodada do 3º Campeonato Master de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu, o time do Geração de Ouro/MC Tintas lidera a ponta da tabela com quatro pontos conquistados até o momento. Depois da vitória no jogo de abertura da competição por 4 a 1 sobre o C.A. Itaqui, desta vez, a equipe empatou em 0 a 0 com o Ypê Pinheiro. A partida aconteceu no domingo, 27 de fevereiro, no centro esportivo Antônio Campano, no Jardim Bela Vista.

Antes, na preliminar, o Vila Dias FC venceu por 1 a 0 o Comercial Paulista. Fechando a rodada, houve empate em 1 a 1 envolvendo os times de Martinho Prado e S.E. Jardinense, disputa que aconteceu no centro esportivo Amaury Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior.

A terceira rodada do torneiro será no domingo, 6 de março, com a realização de mais três jogos. No centro esportivo Antônio Campano, no Jardim Bela Vista, duas partidas serão realizadas: Vila Dias FC e Martinho Prado, às 8h, e às 10h, S.E. Jardinense e C.A. Itaqui. O terceiro jogo entre o Comercial/Paulista F.C e o Geração de Ouro/MC Tintas acontecerá às 9h, no centro esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. O time do Ypê Pinheiro folga nesta rodada da competição.