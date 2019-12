GCMs recuperam moto roubada na véspera de Natal

Na noite de véspera de Natal, um morador do Jardim Ipê V chegava em sua residência quando foi abordado e atacado por 2 indivíduos com pauladas.

Na ação, os ladrões subtraíram uma motocicleta Yamaha Fazer ano 2013 e tomaram sentido a Rodovia SP 342.

Já manhã desta quarta, dia 25, o GCM César do CECOM (153) passou o os detalhes deste roubo a todas as guarnições de serviços.

Mediante várias abordagens na área norte (calor na vagabundagem), os GCMs Justino e Garcia receberam informações que uma motocicleta com as mesmas características havia sido abandonada na avenida Suécia, próximo a empresa Siti.

Garcia e Justino deslocaram ao local da denúncia, onde encontraram o veículo abandonado e sem a placa.

A vítima e proprietário foi acionado até o local com a chave reserva e conduziu a motocicleta até a Central de Polícia Judiciária, onde Justino e Garcia elaboraram o Boletim de Ocorrência de Localização de Veículo.

A motocicleta, com documentos em ordem, foi devolvido ao proprietário, o qual ficou agradecido à GCM por rever seu bem conquistado com trabalho honesto do dia a dia.