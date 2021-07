GCMs recuperam dois veículos furtados

Equipes da GCMs recuperaram dois carros furtados da marca Fiat Uno nesta quarta-feira (28), em bairros da zona leste de Mogi Guaçu.

Jardim Fantinato

Os GCMs Sueli, Regina e Pelegrino estavam em patrulhamento pelo bairro e avistaram o Uno de cor vermelha. Cientes das informações sobre o furto de um carro com as mesmas características no dia anterior (terça-feira), no Planalto Verde, zona sul da cidade, os GCMs pesquisaram a placa e confirmaram que se tratava do veículo procurado.

Jardim Santa Terezinha II

Os GCMs do CANIL Ralf e Couto foram checar denúncias de que pelo bairro havia um carro Fiat Uno de cor branca, produto de furto abandonado pela via. No local confirmaram a informação e apreenderam o veículo que havia sido furtado no Parque Cidade Nova.

Ambos os veículos foram restituídos aos verdadeiros proprietários após elaboração de boletim de ocorrência.