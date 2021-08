GCMs recuperam 5 veículos produtos de furto nesta segunda (09)

As equipes da Guarda Civil Municipal recuperaram 05 veículos produtos de furto, em menos de 8 horas de trabalho desta segunda-feira (09).

Com exceção a uma caminhonete furtada no início do mês em Limeira e de um automóvel Fiat Uno, furtado na área central de Mogi Guaçu, no dia 05/08, os veículos foram recuperados logo após o crime acontecer, com casos em que a vítima sequer havia tomado conhecimento do furto.

Todas as ocorrências foram registradas na Central de Polícia Judiciária e os veículos devolvidos aos verdadeiros proprietários.