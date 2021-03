GCMs reanimam homem com parada cardíaca

Por volta das 12h30 desta sexta (05), o GCM César da Central de Comunicação da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu (CECOM) recebeu um chamado de que na rua Walter Bueno, esquina com a avenida Carlos Braga de Farias no Jardim Cruzeiro, havia um homem de aproximadamente 45 anos de idade caído no asfalto.

O GCM César acionou o SAMU e deslocou ao local a viatura com os GCMs Garcia e Tossini. Chegando ao local, os guardas notaram que a vítima não apresentava os sinais vitais.

De imediato, os GCMs iniciaram os procedimentos de primeiros socorros de massagens cardíacas. Em contato com o médico do SAMU, após 5 minutos dos procedimentos, a vítima voltou a respirar e os batimentos cardíacos também voltaram ao normal, momento esse que uma Unidade Móvel do SAMU chegou e assumiu todos os procedimentos de socorro, transportando a vítima até a Santa Casa.

A ocorrência contou com o apoio do comandante Élzio Romualdo. A vítima não portava documentos e vizinhos do local que o encontraram não o conheciam.