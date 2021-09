GCMs prendem traficantes com grande quantidade de cocaína e maconha

Nesta quarta-feira (15), equipes da GCM de Mogi Guaçu prenderam dois traficantes com grande quantidade maconha e cocaína.

A primeira delas, a Equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) prendeu um homem com cerca de 1 kg de maconha, no Jardim Santo Antônio.

Os GCMs Everton, Carlos Borges e Gonçalves estavam em patrulhamento pelo bairro, a fim de averiguar denúncias da prática do tráfico de drogas e obtiveram êxito em localizar os entorpecentes, divididos em porções e prontas para a venda, além de dois pedaços de tijolos de maconha e materiais usados para embalar e dinheiro.

O criminoso foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde a ocorrência está em andamento.

Em outra ocorrência, GCMs da Equipe de GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas), realizaram uma grande apreensão de cocaína, na Zona Norte. De acordo com os GCMs Marcel e Vedovato, eles patrulhavam pela rua Mário Jacinto, no bairro Santa Terezinha I, quando observaram um homem em atitude suspeita.

O traficante demonstrou muito nervosismo ao ver as motos da GCM e tentou uma fuga, mas acabou abordado antes que conseguisse. Submetido a uma rigorosa revista pessoal, dentro da bermuda do suspeito os GCMs encontraram 4 kits, contendo um total de 120 pinos de cocaína.

Geralmente, esses kits são distribuídos pelos traficantes menores de idade para abastecerem os pontos de vendas. Diante dos fatos e da quantidade de drogas, o rapaz recebeu voz de prisão.

O bandido acabou sendo autuado em flagrante por tráfico pela Autoridade de Polícia Civil que fica na Central de Polícia Judiciária.