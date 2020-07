GCMs prendem 3 criminosos com cocaína e 16 tijolos de maconha

Dois homens e uma mulher foram presos na tarde desta terça-feira ( 28), na Rua João Batista Coelho, no Jardim Novo II, próximo da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Com os indiciados foram aprendidos 16 tijolos de maconha, uma porção já misturada de cocaína com outros produtos químicos e 5 mil pinos vazios usados para o comércio de cocaína.

A apreensão foi feita pelos GCMs Colombo e Carlos Borges. Eles estavam na UPA quando uma pessoa denunciou que em uma casa na rua João Batista Coelho, havia certa quantia de entorpecentes.

Pelo local havia três pessoas “picando” e embalando os entorpecentes. Diante da denúncia os GCMs foram até o local dos fatos, onde avistaram um indivíduo em frente à residência, que ao avistar a viatura, dispensou uma sacola.

O suspeito de 19 anos foi abordado juntamente com outro homem de 27 anos, que estava dentro do veículo.

Na sacola dispensada pelo primeiro suspeito havia certa quantia de uma substância branca análoga a cocaína e um copo de liquidificador com resquícios da mesma substância.

Já com o segundo indivíduo foi localizada apenas uma chave. Com a permissão do segundo indivíduo a equipe adentrou na residência e localizou uma mulher de 24 anos.

No interior da residência havia um cômodo trancado por uma corrente e cadeado. Com a chave de um dos suspeitos foi possível adentrar no cômodo.

No interior desse cômodo foram localizados 16 tijolos de maconha, pesando aproximadamente um quilo cada, e 5 mil pinos vazios. Diante dos fatos, todos foram levados para a Central de Polícia Judiciária, onde foram autuados por tráfico de drogas.

A equipe contou com apoio de outros GCMs na operação.