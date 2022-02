GCM’s participam de encontro na Secretaria Estadual de Segurança Pública

O secretário municipal de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes, e guardas civis municipais do município encontraram-se com o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, General João Camilo Pires de Campos, que ocorreu, nesta semana, na sede da Secretaria Estadual.

Demandas das Guardas Municipais foram discutidas, como a criação de espaço no âmbito da pasta estadual para formalizar e institucionalizar a relação das GCM’s com o Estado e participação no Conselho Estadual de Segurança; formalização e institucionalização da divulgação dos dados das ocorrências apresentadas pelas GCM’s nos distritos policiais e compartilhamento de dados e integração da plataforma inteligente do Detecta.

Foram abordados ainda temas de reserva orçamentária para atendimento da Lei Estadual para investimento nas Guardas Municipais, convênio dos municípios com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), para atuação concorrente nas infrações de competência estadual e sobre a colocação das Olimpíadas Estaduais das Guardas Municipais no calendário oficial de atividades esportivas do Estado.

“O General Campos recebeu nossas demandas com atenção em mais de uma hora de reunião, ponto a ponto, reconhecendo a importância da atuação das Guardas Municipais para tornar o Estado de São Paulo mais seguro e com menor taxa de homicídio da Federação. Ele reconheceu a legitimidade de nossas demandas e comprometeu-se, dentro de sua competência, ajudar no que for possível”, comentou o secretário municipal de Mogi Guaçu.

Paulo Gomes contou que resultado da pauta apresentada será discutido em reunião posterior às deliberações e será comunicada às Guardas Municipais. “Agradeço ao Secretário Estadual pela forma respeitosa e distinta com que nos recebeu”, concluiu ele.