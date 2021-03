GCMs não dão mole e prendem mais um no tráfico de drogas

Os GCMs da Equipe de ROMU, Everton, Gonçalves e Taiguara detiveram um traficante em ação na noite desta quinta (11) no Jardim Santa Terezinha II, eles que estavam em patrulhamento viram o momento em que o criminoso jogou uma sacola contendo 102 pinos de cocaína em cima do telhado de uma residência para tentar escapar do flagrante.

Bandido encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante, droga apreendida.