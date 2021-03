GCMs multam dono de bar e clientes que frequentavam o local com as portas fechadas

Após denúncia, as equipes da GCM se deslocaram ao Jardim Fantinato na tarde deste sábado (06), onde haveria um boteco recebendo clientes com as portas fechadas.

Durante averiguação, os GCMs identificaram que, mesmo aparentando estar sem atividade, em uma área nos fundos do estabelecimento, 18 pessoas estavam reunidas, consumindo bebida alcoólica e jogando carteado.

O fato caracteriza descumprimento do Decreto emitido pelo Governador João Agripino que obriga estes tipos de estabelecimentos a permanecerem fechados.

O dono do bar e os clientes foram notificados e receberão as multas definidas pela legislação vigente.