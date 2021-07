GCMs flagram traficantes na Chácaras Alvorada e Jardim Ypê III

Os GCMs da Patrulha Ambiental da GCM, Valdeci, André e Souza em patrulhamento pela Chácara Alvorada, nesta segunda (26) pela Rua Antônio Cassemiro da Silva, avistou W.A.T. que ao perceber a chegada da viatura esboçou certo nervosismo e dispensou um objeto e tentou adentrar a sua casa e de pronto foi abordado no portão.

Feita a revista pessoal, encontrado em seu bolso R$40 e após vistoria próximo ao mesmo foi encontrado uma sacolinha com 06 pinos cocaína e uma porção de maconha.

Foi dada a voz de prisão por Tráfico de Entorpecentes e conduzido W.A.T. à autoridade policial de plantão na Central de Polícia Judiciária que tomando ciência, determinou a elaboração de boletim de ocorrência e liberou o indivíduo determinando a DEVOLUÇÃO do dinheiro apreendido ao indivíduo.

Outra

Já nesta terça (27), as equipes da Guarda Civil Municipal prenderam mais um comerciante de entorpecentes, dessa vez no Jardim Ipê III. Durante o patrulhamento, os GCMs decidiram realizar uma abordagem preventiva e, surpresa nenhuma, foram recebidos com violência verbal e física por parte do rapaz, já conhecido pela prática de vários crimes. Após ser contido, descobriu-se que escondia 56 pinos de cocaína e utilizava o local como ponto de venda da droga.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária e traficando autuado que vai responder pelo crime de Tráfico de Drogas.