GCMs e PMs mesmo sem água, combatem incêndio em residência e evitam o pior

No último sábado (01), um incêndio de moderada proporção atingiu um conteúdo reciclável dentro de uma residência no Jardim Suécia II, na Rua Nagibe Mate Merhej, as chamas destruíram o padrão de energia e de água e ameaçava atingir o interior da residência e até mesmo a casa de um vizinho.

No entanto, os GCMs Sérgio e Marcelo do GAM foram os primeiros a chegar e acionaram o Corpo de Bombeiro. Como os Bombeiros estavam em uma outra ocorrência de incêndio e iria demorar um pouco além do costume, outros GCMs chegaram e sem água do SAMAE no bairro, eles usaram extintores e areia para apagar o incêndio. Foi um esforço extraordinário para eliminar as chamas. Uma viatura da PM que passava pelo local também apoiou no combate as chamas.

Mais tarde um pouco uma equipe de Bombeiros chegou e eliminou as chances do fogo voltar. Ninguém ficou ferido

Parabéns soa valorosos GCM Sérgio, Marcel, e toda a equipe diurna comandada pelo Supervisor Ponteli, aos PMs Dainese e Aquino que também não mediram esforços.

Veja fotos e vídeo da ocorrência: