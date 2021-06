GCMs e Bombeiros evitam o pior ao conter incêndio em carro dentro de residência

Em patrulhamento pela rua Manuel Mendes, região do Jardim Santa Helena (zona oeste) na manhã do último sábado (19), os GCMs da Equipe de CANIL se depararam com uma fumaça escura saindo de dentro de uma residência, pelo portal da frente.

De imediato os GCMs desembarcaram da viatura e avistaram pelas frestas um homem tentando apagar o fogo que tomava conta de um veículo que estava estacionado dentro da garagem.

Os GCMs retiram ele do local junto com família, já que o fogo ameaçava tomar conta de outro veículo que estava estacionado atrás, na mesma garagem.

Os Bombeiros foram acionados e rapidamente chegaram ao local, com apoio da viatura do CANIL, o veículo que não tinha sido afetado pelas chamas foi retirado e assim controlando as chamas que consumiu parte de do veículo que estava a frente, o fogo se iniciou no motor do carro. Ninguém se feriu.