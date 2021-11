GCMs do GAM prendem traficante com cocaína

Na tarde desta quinta-feira (18) um traficante de 37 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) acusado de tráfico de drogas, no Jardim Santa Terezinha I.

Os GCMs do GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas), Marcel e Vedovato, estavam em patrulhamento pelo bairro quando acessaram a Rua Benedito Maia Figueiredo, local já conhecido como ponto de venda de drogas, e um indivíduo assim que viu a viatura tentou fugir e jogou uma sacola ao chão.

Os GCMS conseguiram detê-lo e na revista pessoal, localizaram R$ 13,00. Na sacola, foram encontrados três kits com 90 pinos com cocaína.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde o Delegado de plantão ratificou o flagrante e o deixou encarcerado à disposição da Justiça.

A ação policial contou com apoio do Subcomandante Matielo e dos GCMs Wagner, Carlos Borges, Gonçalves, Pelegrino, Souza, Casimiro, Salvador e do Canil Bueno e Taiguara.