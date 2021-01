GCMs do GAM prendem com cocaína traficante em ação

Os GCMs da equipe de GAM (Grupo de Apoio Com Motocicletas) Rabelo e Neto em patrulhamento pela região do Jardim Santa Terezinha II neste domingo (17) flagraram o momento em que um casal dentro de um Honda Civic fazia uma negociação com drogas pela Rua José Caveanha. Ao perceberam a presença policial, o condutor tentou fugir, mas foi abordado na Rua Jair Antônio Vaz, na tentativa de fuga, foi dispensada uma pequena sacola pela janela.

Ao serem revistados, foi encontrado cerca de R$ 205 e um kit contendo 27 pinos de cocaína. Ao averiguar o que foi dispensado, descobriu-se mais 28 pinos de cocaína.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária. O Delegado de Plantão determinou a autuação de M.G.S.L. de 18 anos, condutor do Honda Civic que foi apreendido junto com a droga, a passageira foi liberada.