GCMs do GAM flagram menor traficante com mais de 100 pedras de crack

Em patrulhamento preventivo pelo Jardim Santa Terezinha II no início da manhã desta terça (18), os GCMs da equipe GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas) Marcel e Vedovato se depararam com um indivíduo em atitude suspeita, o mesmo ao visualizar a viatura tentou se evadir, mas foi abordado.

Submetido a revista pessoal foi encontrado 104 pedras de crack e R$ 5 no bolso de sua bermuda, o indivíduo menor de idade falou que levaria o entorpecente para abastecer um ponto de venda de drogas da região.

Diante dos fatos, o menor criminoso M.V.A. foi detido e apresentado a autoridade policial de plantão na Central de Polícia Judiciária.