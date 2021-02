GCMs do GAM flagram jovem passeando com motocicleta furtada

Os GCMs Rabelo e Neto realizavam patrulhamento pela região do Jardim Canaã no final da noite desta segunda (22) quando se depararam com um jovem de 18 anos conduzindo um Honda Titan, placas de Piracicaba e desconfiaram do mesmo que acelerou em disparada e tomou outro sentido, levantando suspeita.

Os GCMs acompanharam o jovem e o abordaram, o mesmo apresentou a documentação do veículo, no entanto, o numeral do chassis não condizia com a placa e o documento. Consultado o chassis, foi constatado que a motocicleta havia sido produto de furto pela cidade de São Paulo em novembro de 2020.

O jovem e a motocicleta foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, a Autoridade de Plantão determinou a autuação do jovem por Receptação e a apreensão do veículo, ele foi liberado e vai responder em liberdade.