GCMs do GAM e ROMU flagram traficantes em ação comercializando drogas

Foram duas ocorrências realizadas por equipes da GCM na última sexta (24).

A primeira delas foi na noite da última sexta-feira (24), a equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) obteve êxito em apreender dois adolescentes por tráfico de drogas, na Vila São Carlos, em Mogi Guaçu.Com eles, foram apreendidos um total de 341 pinos com cocaína e 57 gramas de crack.

Ao final da ocorrência policial, um deles, o adolescente de 17 anos, ficou detido, à disposição da Justiça.

Os GCMs Daniel, Codogno e Silva estavam em patrulhamento pela rua Conchal – local já conhecido como ponto de venda de drogas – quando viram um dos adolescentes (de 15 anos), que já é conhecido nos meios policiais.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas aos guardas, o rapaz disse que estaria vendendo drogas até à meia-noite.

Na ocasião, pela rua Araras, outro adolescente de 17 anos, assim que viu a viatura, correu e entrou numa residência.

Os guardas Codogno e Silva conseguiram detê-lo nos fundos da casa – que estava vazia -. Com ele, havia uma sacola plástica com vários kits de cocaína e 57 gramas de crack, divididas em 12 porções, entre elas algumas já embaladas e prontas para a venda.

Em um quarto vazio da residência, foram localizadas uma balança de precisão – usada para pesar as drogas – além de giletes (usadas para cortar o crack) e ainda sacos plásticos para embalar os entorpecentes.

Diante dos fatos, os adolescentes foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde o delegado de plantão ratificou o flagrante ao adolescente de 17 anos e o deixou à disposição da Justiça. O outro adolescente foi liberado aos responsáveis.

Outra

Ainda na mesma noite,, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu conseguiu prender mais um rapaz pelo crime do tráfico de drogas. Um total de 84 pinos com cocaína foram apreendidos na zona norte da cidade.

A ação policial desta vez foi registrada pela equipe da GAM (Grupo de Apoio com Motos), Os guardas municipais Rabelo e Neto estavam em patrulhamento pelo Jardim Santa Terezinha.

Segundo os GCMs, o rapaz foi visto com um sacola nas mãos e, durante a tentativa da abordagem, a jogou em cima do telhado de uma residência. Porém, ele foi detido e as drogas apreendidas.

Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e o delegado de plantão ratificou o flagrante e o deixou à disposição da Justiça.