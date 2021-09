GCMs do CANIL recuperam carro roubado durante assalto no Itamaraty

Na manhã deste domingo,(12), a equipe do Canil da GCM (Guarda Civil Municipal) localizou um carro Citroen C4, de cor prata, que havia sido roubado no dia anterior, no Jardim Itamaraty, em Mogi Guaçu.

Por meio de denúncias, os GCMs Couto, Thiago e Ralfh encontraram o carro abandonado em uma área de mata, às margens do rio Mogi Guaçu, à rua dos Estudantes, Cachoeira de Cima – no sentido à faculdade municipal Franco Montoro.

Segundo o proprietário, quando chegou à casa de um familiar foi abordado por dois homens, um deles armado e, assim que anunciou o assalto chegou a disparar um tiro. A vítima não percebeu a direção do disparo.

Os GCMs encontraram o carro sem danos e acionaram o dono, que levou a chave reserva ao local.

Assim que abriram o veículo, foi localizada uma cápsula deflagrada do calibre 12 e um furo no assoalho, provavelmente resultado do disparo da arma de fogo. A perícia foi acionada ao local. A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e o carro devolvido em seguida à vítima.

Ainda neste domingo, os GCMS Pelegrino e Sueli também localizaram um Ford Fiesta pela Rua Catanduva no Jardim Planalto, veículo este furtado em Mogi Mirim no feriado de 7 de Setembro.