GCMs do Canil prendem em flagrante traficante com cocaína e dinheiro

A Equipe do Canil, com os GCMs Ralph, Couto, Thiago e o Cão de Faro Thor em patrulhamento preventivo pela área norte da cidade nesta segunda (19), Santa Terezinha II, na rua Amabili Marangoni, deparou se com um indivíduo fazendo a transação de algo para uma motocicleta, o condutor ao ver a viatura acelerou e saiu, sem ser possível abordá-lo.

Diante da fundada suspeita o indivíduo que fazia a negociação foi abordado.

Feita revista pessoal foi encontrado em sua mão 13 pinos de cocaína, em seu bolso traseiro uma quantia em dinheiro de R$ 460 e em sua cueca mais 12 pinos de cocaína.

Diante dos fatos, L.G.R.T. foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária onde autoridade de Platão ratificou a prisão no art 33.