GCMs do CANIL apreendem cocaína e maconha com apoio da cadela Babi

A Equipe do CANIL, GCMs Camargo e Junior com apoio da cadela de Faro, Babi localizaram uma importante quantidade drogas em uma plantação de soja nas proximidades do Residencial Ypê Amarelo por volta das 11h30 desta terça-feira (26).

Apesar de ninguém ser preso, foi apreendido cerca de 250 pinos de cocaína, 138 gramas da mesma droga e 40 unidades de bucha de maconha.

Material ilícito encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e apreendido.