GCMs detêm 4 traficantes em ação só nesta semana

A equipe de Canil, composta pelos GCMs Ralph, Thiago e cadela Pantera em patrulhamento pela área sul da cidade nesta quinta-feira (21), próximo a linha férrea que divide os bairros Eucaliptos e Itamaraty detiveram um homem, identificado pelo apelido de “Goteira” na prática do tráfico de drogas.

Ele ainda tentou correr dos GCMs quando avistou a viatura, mas não conseguiu. Com ele foi apreendido 21 pinos de cocaína e uma certa quantia em dinehrio, este oriunda da venda do entorpecente. Criminosos encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autudo, o mesmo já tem diversas passagens pela Polícia.

Outra ocorrência

Na segunda-feira (18), a equipe de ROMU, GCMs Édson, Everton e Gonçalves detiveram mais um traficante, desta vez na Rua Terra Roxa no Jardim Ypê III, o vagabundo ao a ver a viatura escondeu 11 pedras dentro da boca, mas acabou na tranca.

Mais duas

Os GCMs Garcia e Bueno em patrulhamento pela Rua Orlando Girarde Franco nesta quarta-feira (20), 08h00, Jardim Santa Terezinha II se depararam com um individuo comercializando pedras de crack, foi apreendido 22 pedras de crack, individuo também foi para a tranca na Central de Polícia Judiciária.

A mesma equipe, GCMs Garcia de Bueno, por volta das 15h00 do mesmo dia apreendeu um adolescente criminosos comercializando cocaína (foto) pela Rua Benedito Maia Figueiredo, Jardim São Pedro com 60 pinos com cocaína, apresentado para a autoridade de plantão da Central de Polícia Judiciária e liberado para responder na Justiça de menores.