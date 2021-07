GCMs de Conchal recuperam em Mogi Guaçu trator furtado naquela cidade

Na noite do último sábado (03), um trator Massey Ferguson / Modelo 55X foi furtado dentro de uma propriedade na Chácara Santa Rita, Bairro Santa Rita pela cidade de Conchal, divisa com Mogi Guaçu.

Diante dos fatos, os GCMs Gomes, Ronaldo, Casa Nova, Luiz, Custódio e Silva fizeram diligências e saturação em vários locais com incidência de abandono desses maquinários, e com o empenho e afinco da patrulha Rural e demais viaturas, obtiveram êxito em localizar o trator já na cidade de Mogi Guaçu após seguir o rastro do mesmo onde levou os GCMs até a Chácara Alegria no Bairro Vale Verde, região de Martinho Prado.

No local foi abordado um indivíduo que se apresentou como o caseiro por nome de R. B. de L., residente da Cidade de Garça. Indagado, ele respondeu que o trator for deixado no local por um indivíduo de nome Fernando mas que não conhece o mesmo.

Diante dos fatos, indiciado e vítima foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária em Mogi Guaçu onde o caseiro foi autuado por “Receptação”, o bem foi restituído a vítima.