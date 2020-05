GCMs da Equipe GAM apreendem grande quantidade de maconha

A equipe do GAM (Grupo de Apoio Motos) da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu, composta pelos guardas Sérgio e Marcel, apreendeu maconha e cocaína que foi abandonada em uma mochila por um homem que conseguiu fugir.

A apreensão ocorreu na tarde deste domingo (03), no Jardim Ypê Amarelo. Em patrulhamento pela Avenida Georgina Teodoro de Oliveira, em local já conhecido como ponto de venda de entorpecente, a GCM avistou um homem moreno, trajando camiseta cinza e bermuda preta, com uma mochila preta na costa.

Ele descia o barranco próximo da linha férrea. Ao perceber a presença da equipe do GAM, retornou para linha férrea, empreendendo fuga, sem êxito em abordar, dispensando na linha férrea um invólucro contendo no seu interior 17 porções de maconha.

No matagal a GCM localizou a mochila, contendo no seu interior um tijolo e meio de maconha e duas porções de maconha e uma balança de precisão e papel filme. Foi solicitado o apoio da equipe de Canil, e com auxílio da cachorra de faro Babi, foi localizado enterrado em meio ao matagal um tijolo e meio de maconha semelhante ao que estava na mochila.