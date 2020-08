GCMs da equipe de ROMU apreendem 230 pinos de cocaína em duas ocorrências

Os GCMs Edson, Gonçalves, Vedovato e Salvador da Equipe de ROMU (Rondas Ostensivas Municipal) detiveram dois traficantes e drogas na noite desta quarta (19), foram duas ocorrências.

Na primeira ocorrência, os GCMs estavam patrulhamento pela Avenida Suécia no início da noite e visualizaram um indivíduo com uma sacola preta na mão, ao ver a guarnição o indivíduo empreendeu fuga.

Os GCMs conseguiram abordar o indivíduo e ao ser submetido a revista pessoal, na barra da calça foi encontrado 20 pinos de cocaína, na sacola que o mesmo carregava, foram encontrados mais 109 pinos de cocaína totalizando 129 pinos.

Diante dos fatos o indivíduo foi levado a presença do Delegado de Plantão da Central de Polícia Judiciária que elaborou o flagrante por tráfico de entorpecente, traficante maior de idade permaneceu preso à disposição da justiça.

Algumas horas mais tarde, os GCMs voltaram a patrulhar a região do Jardim Santa Terezinha I, quando pela Rua A, avistaram um indivíduo que ao ver a viatura jogou um pacote na calçada e tentou fugir. Ao ser abordado foi constatado que os pacotes se tratavam de 3 kits, contendo 90 pinos de cocaína, em revista pessoal foi encontrado com o menor 8 pinos de cocaína e R$ 10,00 em dinheiro. No total foram apreendidos 98 pinos de cocaína. Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, droga apreendida e menor liberado para responder em liberdade.