GCMs da equipe de GAM apreendem 5 quilos de pasta base de cocaína

A equipe do GAM (Grupo de Apoio de Motocicletas) da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu apreendeu pouco mais de 5 kg de cocaína, possivelmente ainda sem a adição de outros produtos químicos, na tarde desta quinta-feira, 25, no Jardim Ypê I.

Um homem foi detido, mas nega ser o proprietário do entorpecente, que foi localizado dentro de um veículo. A equipe do GAM, composta pelos GCMs Rabelo Neto, recebeu denúncia anônima dando conta que uma grande quantidade de droga seria entregue na cidade.

E com base nas características descritas do suspeito que receberia o entorpecente, a GCM localizou um homem no Jardim Ypê I, em um ponto conhecido para a prática do tráfico de drogas. Com o homem, que trajava camiseta azul e bermuda vinho, nada foi encontrado.

Mas, o curioso é que perto dele havia uma picape Montana prata, com o motor acionado e sem ocupante. Sobre o banco do passageiro havia cinco tijolos de cocaína. Levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), o entorpecente pesava pouco mais de 5 quilos.

É possível que a droga seja em pasta base. Isso quer dizer que ela pode redundar em mais de 35 quilos de cocaína vendida aos usuários, depois de ter sido manipulada e recebido inúmeros compostos químicos.

A ocorrência foi realizada à rua Custódio Bazani. O homem chegou a ser detido e será investigado. A cocaína foi encaminhada para análise.