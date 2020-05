GCMs com apoio da cadela Babi apreende grande quantidade de cocaína

A GCM (Guarda Civil Municipal), localizou e apreendeu 683 tubetes de cocaína na tarde desta terça-feira (26). A droga estava enterrada em uma área de mata situada no Jardim Ypê Pinheiros, zona Norte da cidade.

A equipe composta pelos GCMs Colombo e Diego receberam informação do provável local de armazenamento de drogas no Jardim Ypê Pinheiros. Os GCMs foram ao local e com o apoio do CANIL com a cadela de faro Babi. Ela localizou 10 kits de embalagens de entorpecentes, que continham no total 683 tubetes com cocaína, ilícitos prontos para a venda.

A droga foi apreendida e apresentada na Central de Polícia Judiciária.