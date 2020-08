GCMs apreendem mais de 1000 pinos de cocaína e porções de crack

Os GCMs Ednaldo e Carlos patrulhavam a Avenida Georgina Theodoro no Residencial Ypê Amarelo na tarde desta terça (11), quando avistaram um indivíduo de camisa preta sobre a linha férrea, paralela com a referida avenida, o mesmo saiu correndo em direção a uma mata ao perceber a viatura, sendo impossível a sua abordagem.

No entanto, com apoio dos GCMs Camargo e Gois do CANIL, a cadela de faro Baby foi empenhada no local, já que a região é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Em minutos de faro, a cadela localizou escondido sobre pedras entre as linhas férreas a quantidade de 973 pinos com cocaína prontas para venda que pesou quase 700 gramas. Foi localizado ainda 121 porções de crack que pesou 42 gramas.

Com apoio do GCM Supervisor Pontelli e Wagner, a droga foi encaminhada para a Central de Polícia Militar onde foi apreendida.