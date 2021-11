GCMs apreendem grande quantidade de cocaína de traficante que se evadiu

Durante patrulhamento pelo Jardim Zaniboni na manhã desta terça (23), na prevenção de atos ilícitos, os GCMs Anselmo e Silva avistaram um meliante conhecido dos meios policiais pela extensa prática de tráfico de drogas e optaram pela abordagem, ele estava saindo de dentro de sua residência na Rua Valinhos.

Ao perceber a presença da viatura empreendeu fuga para o interior de sua residência subindo no telhado e pulando as casas vizinhas conseguindo se evadir com a ajuda de um vizinho.

Com apoio de demais viaturas, o homem que deu fuga foi encontrado e qualificado, ele alegou que foi ameaçado, por isso deu fuga.

Foi feito buscas no interior da residência do meliante que fugiu onde foi localizado no quintal 97 pinos usados para alocar a cocaína, porém vazios, ao vistoriar veículo estacionado sobre a calçada, foi localizado uma caixa contendo vários pacotes com pinos contendo cocaína totalizando 2850 e um pacote coma mais 620 gramas da droga, foi encontrado ainda uma balança de precisão.

Todo entorpecente apreendido foi apresentado ao plantão da Central Polícia Judiciária, a Polícia Civil vai cuidar do caso agora em diante.