GCMs agem rápido e prendem ladrão de residência

Os GCMs da Patrulha Ambiental (Rural), Valdecir, Calisto e André foram acionados nesta quinta (25) por uma moradora de uma chácara no Bairro Rural Itaqui, nas margens da Rodovia SP 340, KM 187, a mulher disse que chegou em casa e percebeu o arrombamento de uma porta e o furto de uma TV, um jaqueta, um relógio e um celular.

A vítima relatou que viu o ladrão atravessando a rodovia na tentativa de fuga. Os GCMs patrulharam o local para onde teria ido o ladrão e com as informações sobre as características do mesmo obtiveram êxito em detê-lo.

O meliante de imediato confessou o furto e levou os GCMs até o local onde havia escondido a TV, os demais objetos subtraídos estavam em seu poder.

Diante do flagrante de furto, o criminoso foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante, ficando preso á disposição da Justiça. Os GCMs da Equipe de ROMU, Daniel, Codogno, Silva e Souza apoiaram na ocorrência. Bens restituídos para a vítima.