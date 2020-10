GCMs agem rápido e apoiam Bombeiros após incêndios em duas residências

No final da tarde desta quarta-feira (28), GCMs agiram rápido em duas ocorrências de incêndio em residência e ajudaram na eliminação do fogo.

Em uma das ocorrências, os GCMs Garcia e Bueno realizavam patrulhamento de rotina pela região do Jardim Santa Terezinha, quando pela Rua Hélio Pereira de Lima no Jardim Santa Cecília se depararam com um homem pedindo ajuda, a sua residência estava em chamas.

Os GCMs acionaram o Corpo de Bombeiros, antes da chegada dos mesmos, eles não mediram esforços para ajudar na propagação do incêndio. A porta da residência precisou ser arrombada, pois havia um cachorro no local, o qual foi salvo, o proprietário havia se ausentado minutos para ir com o filho até o Posto de Saúde do Bairro. Após a chegada dos Bombeiros, o fogo foi extinto e ninguém ficou ferido.

Em outro incêndio, este de proporções menores, os mesmos GCMs ajudaram a eliminar as chamas e também tiveram o apoio dos Bombeiros, este pelo Jardim Fantinato.