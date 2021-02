(GCM) Traficante é apanhado no flagra comercializando cocaína

Os GCMs Ralph e Gisele, em patrulhamento pela Rua Antônio Rocha Franco no final da tarde desta terça (23), Jardim Fantinato (local conhecido no meio policial pelo frequente comércio de drogas), abordaram um infrator no momento em que o mesmo vendia a droga para outro marginal em uma motocicleta.

Individuo abordado e submetido a revista pessoal, foi localizado 12 pinos de cocaína e R$ 100.00. O comprador usuário se evadiu. Traficante detido e encaminhado para elaboração de boletim de ocorrência, liberado para responder em liberdade devido a ser réu primário.

Ocorrência com apoio do CANIL e Supervisão.