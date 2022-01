GCM socorre mulher agredida por marido que acabou preso

Na manhã desta quinta-feira (30), a Guarda Civil Municipal atendeu a um chamado, narrando sobre violência doméstica, no Jardim Suécia.

No local, os GCMs se depararam com uma mulher gritando por socorro, sob ameaças de seu marido. Ao ganhar o imóvel, foi necessário imobilizar o meliante, que tentou agredir a equipe com uma faca.

O agressor foi conduzido à Central de Polícia Judiciária onde foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha e ´permaneceu detido a disposição da Justiça.