GCM recupera sete bicicletas furtadas em condomínio na zona norte

Cerca de 10 bicicletas foram furtada na quarta (13) de dentro do condomínio Residencial Dr. Falsetti que fica na Avenida Lourenço Gerbi, jovens bandidos invadiram diversas casas e realizaram os furtos, fugindo pelos fundos.

Após o crime, GCMs começaram a fazer diligências em busca das bicicletas e dos infratores, quando na noite desta sexta (15) receberam a informação que sete delas foram deixadas em uma área verde no Jardim Ypê Amarelo, local usado para o tráfico de drogas.

A suspeita é de que as bicicletas foram trocadas por drogas e os traficantes com receio de serem responsabilizados pelo crime abandonaram as mesma.

Todas as bicicletas foram encaminhadas para a Central de Polícia Judiciária e os donos poderão reavê-las a partir de segunda (18) mediantes apresentação de documentação que comprove a propriedade.