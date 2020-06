GCM realiza operação para coibir aglomerações no “Campo da Brahma”

Neste domingo, dia 21, a GCM (Guarda Civil Municipal) realizou duas operações para evitar que aglomerações se formassem no Parque Cidade Nova. Nenhum estabelecimento foi multado, pois estavam seguindo as medidas de segurança previstas. A ação estava sendo cobrada por moradores nas vizinhanças.

A primeira foi realizada por volta das 14h, quando uma grande aglomeração foi constatada no espaço que é conhecido como “campo da Brahma”. A GCM fez com que as pessoas dispersassem o local e em seguida teve que atender uma ocorrência.

A segunda operação foi realizada no mesmo local, às 18h, onde novamente havia uma grande quantidade de pessoas aglomeradas no parque. A equipe da guarda dispersou as pessoas pela segunda vez.