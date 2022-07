GCM reage a assalto, mata um dos bandidos e deixa outro baleado

No final da noite deste domingo (03) um assaltante foi morto em uma tentativa de roubo de um veículo, no Parque Cidade Nova, outro foi baleado e um terceiro fugiu da cena do crime.

A informação é de que um casal que estava em um VW Gol foi abordado por outro veículo (outro Gol preto), este ocupado por três bandidos na Antônio da Silveira Ramalho sentido ao Campo da Brahma, próximo ao Boulevard (Supermercado Big Bom).

Os bandidos estavam armados com dois revólveres, um calibres 32 e outro 38, eles fecharam o carro do casal, desceram e anunciaram o assalto.

Um dos ocupantes do carro assaltado, vítima do crime é Guarda Municipal da cidade de Engenheiro Coelho, ele reagiu ao assalto e atingiu dois dos bandidos.

Um dos bandidos atingido é morador de Mogi Mirim, Lucas Batista de Azevedo, 20 anos, ele morreu no local. Outro bandido que foi atingido ficou gravemente ferido e foi socorrido em estado grave para a Santa Casa, onde informações dão conta de que está na UTI. Um terceiro criminoso se evadiu do local a pé.

O local do crime passou por perícia por parte da Polícia Científica e a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária e o caso será apurado pela Polícia Civil.

Fotos: Cláudio H. Felício – Portal Cidade de Mogi Guaçu