GCM prende casal com quase 40 quilos de cocaína e maconha

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Itapira apreendeu mais de 30 quilos de cocaína e mais de um quilo de maconha durante uma operação na tarde desta quarta-feira (14), no bairro rural do Machadinho. Uma denúncia anônima levou os GCMs até uma propriedade rural naquele local.

Havia a suspeita que no sítio Santo Antônio, de propriedade de Darlan Luiz Leite, 40 anos, estaria funcionando um laboratório para o refino, mistura e envasamento de cocaína. Por volta das 15h30, uma equipe composta pelos guardas civis Cavallaro, Francisco, Richard e Cássio chegaram ao sítio.

A porteira estava aberta e só havia uma mulher dentro da casa, identificada como sendo. Paola Letícia Tozzi, 25 anos. Ela foi flagrada em um dos cômodos da casa enchendo centenas de tubetes com cocaína. Ao revistarem os demais aposentos, os GCMs acabaram se deparando com uma enorme quantidade da mesma droga, além de alguns tijolos de maconha pesando cerca de 1,2 quilo.

O inspetor Parabelo e a GCM Patrícia foram chamados para ajudar na operação. Porém, no momento em que se aproximavam da propriedade, eles avistaram Darlan que tentava escapar em um Volkswagen Golf. Ele havia percebido a movimentação dos GCMs no sítio, tentou fugir pela SP-147 sentido a Lindoia, mas acabou detido.

Entre sacos de cocaína pura e tubetes preenchidos com a droga já misturada a outras substâncias, a equipe da GCM calcula que são entre 30 a 40 quilos da droga. Pelo menos 40 mil tubetes vazios, prontos para serem preenchidos com cocaína, também foram achados no local.

Por conta da grande quantidade de drogas e do estoque de tubetes, os GCMs acreditam que o laboratório iria fornecer cocaína para Itapira e várias cidades da região. Anotações encontradas em alguns cadernos também dão pistas de que a droga estava sendo comercializada em cidades do Sul de Minas Gerais.

Quando foi presa em flagrante, Paola que estava montando “kits” de cocaína, com 30 tubetes cada um, para serem distribuídos aos “aviõezinhos”, ou seja, os varejistas dos grandes traficantes que atuam nas bocas.

Peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica de Mogi Guaçu também estiveram no local para periciar o local e recolherem todo o material que, posteriormente, será analisado e pesado.

As drogas e os acusados de tráfico foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Itapira, onde foram autuados por tráfico pelo delegado titular de Itapira,Anderson Casemiro de Lima. Darlan foi encaminhado à UDTE (Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento), onde ficará aguardando o pronunciamento da justiça. Paola deverá seguir para o presídio feminino de Mogi Guaçu.

Fonte: Portal da Cidade Itapira