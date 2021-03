GCM precisa de grande aparato policial para prender traficante

Na última sexta (12), O GCM Justino que trabalha prestando serviço para a Polícia Civil juntamente com os GCMs Lucas e Gisele pediu apoio de mais viaturas da GCM, pois sabia do envolvimento com o tráfico de drogas de J. O. M., 23 anos pela Avenida Vereador José Caveanha no Jardim Santa Terezinha II.

De imediato foi abordado o acusado com cocaína, 14 pinos. No entanto, ele reagiu a voz de prisão e precisou ser contido por um grande aparato policial. Alguns populares que estavam nas proximidade esboçaram intervir em favor do traficante, mas foram contidos.

No final das contas, o acusado foi encaminhado para o Plantão Policial e autuado flagrante, ele já possui passagem pelo mesmo crime.