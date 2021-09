GCM passa a contar com drone para ações de monitoramento e patrulha

A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu passou a contar na última semana com um novo e importante aliado no combate à criminalidade: um drone com tecnologia de ponta para realização de ações de monitoramento, patrulha e mapeamento de área.

A aquisição, feita com recursos de emenda impositiva de autoria do vereador Jéferson Luís, contribuirá para fortalecer e dar mais instrumentos ao trabalho realizado pela corporação, sobretudo em eventos com grande público, áreas utilizadas para tráfico de drogas e combate a queimadas.

“O drone amplia o ângulo de visão dos agentes, trazendo maior qualidade às ações preventivas em situações que envolvem muitas pessoas, como a feira livre, por exemplo, e também no mapeamento de áreas e espaços utilizados pelo tráfico de drogas”, destaca o secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Henrique da Silva Gomes.

De acordo com ele, o equipamento auxiliará também na proteção e preservação ambiental, inclusive com maiores possibilidades de identificação quanto a queimadas criminosas de áreas verdes. E pode aumentar o êxito na localização de veículos furtados e abandonados em áreas de difícil acesso. “A tecnologia é hoje uma grande aliada da segurança pública”, destaca.

A GCM de Mogi Guaçu atuará pela primeira vez com esse mecanismo – e conta com agente credenciado para Operações Policiais com Drones. “Esse mesmo GCM será multiplicador de conhecimento, habilitando novos membros para o trabalho”, finaliza Gomes.