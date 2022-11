GCM Mirim participa de ação ambiental no Jardim dos Lagos

No sábado, 5 de novembro, a Guarda Civil Municipal Mirim (GCM Mirim) participou de um passeio no Jardim Lagos, o Pedalinho, no Jardim Novo II.

Cerca de 30 crianças integram a GCM Mirim. O projeto inclui atividades multidisciplinares de recreação para crianças na faixa etária entre 5 e 12 anos como, por exemplo, de orientações sobre meio ambiente, trânsito, contra a violência, civismo e patriotismo. O passeio teve a coordenação do inspetor Camargo e do GCM Everton.

Durante a ação, as crianças receberam orientações sobre preservação do meio ambiente e conheceram detalhes do Jardim dos Lagos por meio de palestra com o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiental (SAAMA), Marcelo Vanzella Sartori, e do assessor da pasta, Jean Canto.

“O intuito é aproximar a sociedade da corporação mirim fortalecendo laços de respeito e companheirismo, além de apresentar às crianças conceitos de bom convívio e cuidados com o meio em que vivem”, comentou o secretário de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes.

Também esteve presente na ação uma equipe do Canil da Guarda Civil Municipal com participação da GCM Canina Luna, para que as crianças pudessem interagir com o animal e conhecer um pouco mais do trabalho realizado. Após as informações, todos se divertiram com os pedalinhos e fizeram um passeio de barco.

“A GCM Mirim é um programa permanente e está em fase inicial. A ideia é que, no futuro, possamos realizar atividades semanais. Porém, nesse momento, são atividades esporádicas. Teremos novas ações durante o período de férias escolares dos nossos componentes”, destacou o secretário.