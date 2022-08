GCM é atingido por facada em abordagem e salvo pelo colete balístico

No final da tarde desta terça-feira (09), os GCMs Bueno e Taiguara foram solicitados para fazer um patrulhamento nas imediações do Jardim Imperial, região do Jardim Chaparral, a informação era de que um homem estava causando transtornos aos comerciantes do bairro, inclusive proferindo ameaças.

Diante da informação, os GCMs fizeram o patrulhamento e encontraram o delinquente que ao ser abordado, sacou uma faca de grande porte e desferiu contra o GCM Bueno na altura do abdome, a faca chegou a perfurar levemente o colete balístico. Na sequência o meliante foi detido e algemado.

O GCM contou que poderia ter sido atingido se não fosse rápido para desviar de outros golpes, ele que é formado em artes marciais deve a sua experiência o fato de não ter sido atingido em outras partes do corpo.

Na Central de Polícia Judiciária, o agressor foi autuado e preso, a acusação é de Tentativa de Homicídio, Desacato e Resistência.