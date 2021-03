GCM de Mogi Guaçu completa nesta terça (09), 39 anos de criação

A Guarda Civil Municipal (GCM) completa nesta terça-feira 39 anos de serviços prestados à população de Mogi Guaçu. A primeira turma, com 60 guardas municipais sob o comando de Jairo José de Oliveira, foi formada em 9 de março de 1982.

Criadas para oferecer à administração municipal mais conforto em relação à segurança pública, sobretudo patrimonial, as Guardas Civis ganharam espaço e passaram a integrar efetivamente o grupo de instituições que atuam na linha de frente do trabalho de proteção preventiva e ostensiva da comunidade.

“Ao longo dos anos, com a crescente dificuldade enfrentada pelo Estado para oferecer tranquilidade e manter a ordem pública, os municípios viram nas Guardas Civis Municipais a oportunidade de preencher essa lacuna e passaram a investir fortemente nas suas corporações. E Mogi Guaçu foi um dos municípios que abraçaram essa ideia”, conta o secretário de Segurança Pública, Paulo Henrique da Silva Gomes.

“De lá para cá, somam-se 39 anos de belíssimos de muito trabalho e dedicação aos guaçuanos. Muitos comandantes deixaram seus nomes marcados na história da corporação, contribuindo para o fortalecimento e crescimento da instituição”.

Em 2005, com a criação da Secretaria Municipal de Segurança, a Guarda Civil Municipal ganhou mais visibilidade e autonomia perante os demais órgãos municipais, o que possibilitou direcionar de forma mais específica e técnica as ações da corporação. Além disso, o contato com as forças de segurança do Governo do Estado e também de outros municípios tornou-se mais comum.

Paulo Henrique está há 17 anos na GCM e recebeu em janeiro deste ano a missão do prefeito Rodrigo Falsetti de gerir a Secretaria Municipal de Segurança. É a primeira vez que um guarda civil de carreira assume a pasta. E essa valorização da categoria já é sentida entre os membros da instituição. Ao seu lado nessa tarefa está o Comandante da Guarda Civil Municipal, Elzio Romualdo.

“Após 39 anos de existência, conseguimos autonomia plena de ações. Para mim, sair do quadro de carreira e assumir a pasta da segurança é motivo de muito orgulho e responsabilidade. Há 17 anos faço da farda a minha segunda pele e não medirei esforços para que, junto aos demais guardas civis, possamos evoluir enquanto corporação e valorizar os servidores”.

Desde o início na GCM

GCM Armando Majoli

Em atividade há 38 anos e com o maior tempo de Guarda Civil está o subcomandante Armando Majoli, que ingressou na corporação em 30 de setembro de 1983 e já vivenciou muitas experiências. Ele conhece bem os atalhos da profissão. Sempre presente nas diversas operações realizadas pela corporação, oferece aos mais jovens tranquilidade e respaldo para tomar as atitudes necessárias em cada momento. “Me sinto orgulhoso por estar a tanto tempo na função. Percebo que as Guardas Civis têm crescido muito em qualidade e ganhado bastante espaço no cenário nacional, o que promove benefícios à população em geral no que diz respeito à atuação preventiva. Parabenizo os amigos que passaram por aqui e aqueles que ainda permanecem ao meu lado na corporação”, disse Majoli.