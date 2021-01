Gato furtado é encontrado decapitado após ritual satânico

Em patrulhamento pela estrada municipal Joaquina Maria de Arruda na região do Residencial Moacir Guzoni neste domingo (03), os GCMs Gisele e Lucas se depararam com uma “encruzilhada”, onde havia várias oferendas religiosas, no local havia um gato mutilado (decepado).

Os GCMS tinham conhecimento pela nas redes sociais que uma mulher da região estava procurando seu gato o qual havia sido furtado na noite anterior, tendo as mesmas características do que foi encontrado decaptado.

Em contato com a mulher a qual compareceu no local juntamente com seu esposo foi confirmado que tratava-se do seu animal de estimação.

Segundo a dona do animal, o mesmo foi levado de sua residência por três indivíduos, dois homens e uma mulher e um GM Celta preto, de acordo com imagens de segurança.

Hora mais tarde, já era noite quando populares teriam identificado um dos autores do maus tratos e morte do gato em ritual de “bruxaria ou macumba”, o qual mora no Residência Ypê Amarelo e se aglomeraram em frente a determinada casa, o suposto autor conseguir se evadir do local com sua família, pois temia ser linchado. Mais tarde ele compareceu na Delegacia e deu sua versão, negando os atos criminosos que era acusado, inclusive usou as redes sociais para negar os atos e ainda mostra que tem três gatos e um cachorro.

O caso será entregue para a Polícia Civil.