Gabinete do prefeito é invadido por motoristas de vans após desacordo

Um grupo de “perueiros” que presta serviços de transporte escolar para a prefeitura invadiu o gabinete do Prefeito Walter Caveanha na tarde desta quinta (04) após a administração municipal voltar atrás na proposta apresentada aos motoristas.

Os donos de vans tinham contrato com a Prefeitura para a prestação do serviço de transporte escolar, no entanto, diante da suspensão das aulas desde o início de março, devido a pandemia da peste chinesa covid-19, eles estão parados e sem receber.

Neste período, os motoristas destas vans tentavam um acordo para não serem prejudicados e pediam um auxílio por parte do Poder Executivo. Sem respostas, os motoristas fizeram vigília ao entorno da Prefeitura e pediram apoio aos Vereadores.

A Prefeitura concordou em contratar os motoristas para a entrega de kits de alimentação da merenda escolar para os alunos que estão em casa sem aulas, o serviço começaria nesta segunda, dia 1º e como a Prefeitura não cumpriu, o clima esquentou.

Segundo informado pela Secretaria de Comunicação Social, na tarde desta quinta (04), representantes dos motoristas estavam no gabinete do prefeito negociando valores com representantes do alto escalão do Prefeito e não concordando com a proposta, os motoristas abandonaram a reunião, momento em que os demais motoristas que estavam do lado de fora do paço municipal invadiram o gabinete, causando momento de tensão, alguns Vereadores estavam presentes.

A GCM foi acionada e colocou paz na situação, depois disto, representantes dos motoristas continuaram no gabinete e por telefone, o Prefeito Walter concordou com os valores pedido pelos motoristas e fechou o contrato.

A Prefeitura vai pagar o valor de R$ 75 mil. Desta forma, a categoria se comprometeu a deixar as redondezas do Paço Municipal, local que estavam em vigília desde a madrugada de segunda (01).