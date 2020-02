Furto em sorveteria termina com dois presos na madrugada

O furto à sorveteria Vanilla Ice situada na Avenida Bandeirantes, no Parque Cidade Nova, terminou com dois presos em flagrante na madrugada desta quinta-feira (6). O crime foi cometido por volta das 3 horas.

Após o Copom da Polícia Militar irradiar possível furto em andamento pela sorveteria, a viatura composta pelos policiais militares cabo Bardela e soldado Baraldi se deslocou até o local, vindo a lograr êxito em deter dois indivíduos na frente do comércio a qual uma das portas estava arrombada.

Em contato com a testemunha, veio a confirmar que ambos estavam tentando abrir a porta para mediante arrombamento. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos ao plantão Central de Polícia Judiciária, onde foi feito flagrante de furto tentado, ficando os dois à disposição da justiça. A ocorrência teve apoio do subtenente Paulo e do cabo Quirino.