Fundo Social recebe doação de alimentos e fraldas

O Fundo Social de Solidariedade segue mobilizando toda a sociedade em torno de campanhas voltadas ao atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social ou de entidades assistenciais que prestam serviços à comunidade. Para socorrer um contingente de pessoas que dependem do amparo do Poder Público, o Fundo Social conta com as doações e repasses feitos pelo Governo do Estado.

Empresas, associações, grupos e entidades têm respondido com solidariedade o apelo feito pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana de Elisabete Filomeno. Na última sexta-feira, 19 de novembro, duas doações foram feitas ao Fundo Social. A primeira ocorreu no Colégio Adventista e a segunda no autódromo Velo Città.

Na escola, o Fundo social recebeu 500 quilos de arroz, 100 quilos de feijão, 211 pacotes de fraldas geriátricas e 64 latas de leite especial. A doação foi possível após o colégio promover a Gincana Solidária com os alunos e o resultado foi a arrecadação de mais de oito toneladas de alimentos e outros produtos. Além do Fundo Social, três entidades do município foram contempladas.

“Do início do ano até o momento arrecadamos mais de 11 mil cestas básicas. São empresas parceiras, o Fundo Social do Estado e a campanha Dose Solidária – Vacina contra a Fome. Desde o início do ano, temos atendido as famílias em vulnerabilidade social e a maioria delas passam pelos Centros de Referências de Assistência Social”, comentou Ana Filomeno.

No autódromo Velo Città, o Fundo Social recebeu 10 pacotes de absorvente pós-parto, 34 pacotes de fraldas e 36 pacotes de absorvente tradicional. A doação foi feita pelo grupo feminino (pilotos e navegadoras) do Mitsubishi Cup. Esse ano, sete provas foram realizadas durante o campeonato.

Outra doação recebida pelo Fundo Social foi de 1.800 quilos de alimentos arrecadados durante o 1º Encontro de Motociclistas realizado no dia 14 de novembro, no Parque dos Ingás. “Da doação do 1º encontro de motos iremos destinar cerca de 900 quilos de alimentos para o Distrito de Martinho Prado Júnior por meio da Associação de Moradores, para o atendimento das famílias mais carentes”, explicou a presidente do Fundo Social de Solidariedade.